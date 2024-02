Indennità per i giorni festivi infrasettimanali, la Corte d'Appello: "Spetta ai lavoratori dell'Asl"

Nuova vittoria in tribunale per i lavoratori dell’Asl Salerno rispetto alle indennità da percepire. La sentenza di primo grado del 19 gennaio 2022, presso il Tribunale di Nocera Inferiore, è stata confermata dalla Corte di Appello di Salerno riconoscendo inequivocabilmente il diritto dei lavoratori a percepire l'indennità per i festivi infrasettimanali senza ulteriori complicazioni.

Il commento

Soddisfatto il segretario generale della Fials Salerno Carlo Lopopolo: "Questa sentenza segna un momento storico per i lavoratori sanitari. La Fials Salerno ha combattuto con determinazione per garantire che i diritti dei lavoratori siano rispettati e oggi possiamo affermare con fermezza che la giustizia è stata fatta".

Lo Studio legale Pelella ha giocato un ruolo fondamentale in questa battaglia, ottenendo la prima vittoria assoluta in merito alla corretta applicazione dell'articolo 9 in secondo grado. La sentenza non solo conferma il diritto dei lavoratori a ricevere l'indennità per il lavoro svolto nei giorni critici del calendario, ma impone anche all'Asl provinciale di pagare gli arretrati e le spese processuali. Lopopolo ribadisce l'impegno della Fials Salerno nel tutelare i diritti dei lavoratori sanitari: "Questa vittoria è un punto di partenza. Continueremo a lottare per garantire condizioni di lavoro giuste e rispettose dei diritti di coloro che dedicano la loro vita alla cura degli altri".