Capaccio Paestum: indiano senza vita in un allevamento bufalino, si indaga

Dramma a Capaccio Paestum: stamattina è stato ritrovato un immigrato indiano senza vita in un allevamento bufalino, in località Gromola. Sul posto, allertati dai titolari dell'attività, i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso e i carabinieri, per i rilievi del caso. Stabilito l’esame autoptico sul corpo della vittima.

Le indagini

Sequestrata, intanto, la struttura a ridosso dell’azienda dove probabilmente viveva lo straniero, la cui posizione lavorativa è al vaglio degli investigatori. Si indaga, dunque, in attesa di conoscere l'esito dell'autopsia, per stabilire le cause del decesso ed eventuali responsabilità.