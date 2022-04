Degrado alla scuola "Matteo Luciani", l'interrogazione al sindaco di Roberto Celano

Il consigliere comunale di opposizione, Roberto Celano, capogruppo di Forza Italia, ha presentato un'interrogazione al sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli. Nel testo si chiede conto delle condizioni del giardino scolastico comunale (erba alta, presenza di escrementi di animali e rifiuti), unitamente alle giostrine della scuola “Matteo Luciani”. Nella segnalazione si specifica che questa situazione potrebbe causare anche problemi di natura igienico sanitaria a chi frequenta l'istituto scolastico.

Il dettaglio dell'interrogazione

Nell'interrogazione si chiede: "se e quando l’Amministrazione intenda, con estrema urgenza, intervenire per ripristinare condizioni di decenza presso la scuola “Matteo Luciani” e consentire ai bambini che la frequentano di fruire degli spazi verdi e delle strutture per loro installate, evitando anche conseguenze di natura igienico sanitarie per l’insopportabile inerzia e vergognosa inefficienza".