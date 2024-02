Tentato furto in una casa, ladri costretti alla fuga vengono inseguiti dal sindaco

Momenti di tensione, ieri sera, in pieno centro ad Auletta, dove i ladri hanno fatto irruzione all’interno di un’abitazione mentre il proprietario stava cenando al piano terra. Quest’ultimo, poco dopo, è salito al piano superiore sorprendendo i due malviventi mentre cercavano di portare via vari oggetti. Uno dei due lo ha prima bloccato e poi minacciato per poi fuggire con il complice.

La fuga

Ad attenderli in strada c’era un terzo uomo che fungeva da palo. Tutti e tre erano con il volto coperto e si sono dati alla fuga. Il sindaco Pietro Pessolano, che era in strada nei pressi dell’abitazione, li ha visti scappare e ha tentato di rincorrerli senza però riuscire a raggiungerli. Sulle loro tracce ci sono ora i carabinieri che, dopo aver raccolto la testimonianza del proprietario di casa ed effettuato i rilievi di rito, hanno avviato le indagini per provare a risalire alla loro identità.