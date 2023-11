Tormenta la ex fidanzata, ragazzo allontanato dal gip per stalking

Nei giorni scorsi a Laviano i carabinieri hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa emessa dal Gip del Tribunale di Salerno, su richiesta della Procura.

Le indagini

Il provvedimento è scattato nei confronti di un 21enne per maltrattamenti e per atti persecutori nei confronti della ex fidanzata. L’indagine è scaturita da una serie di segnalazioni che hanno portato alla luce il comportamento minaccioso e violento dell’indagato. Il provvedimento cautelare è suscettivo di impugnazione e le accuse così formulate saranno sottoposte al vaglio del giudice nelle fasi ulteriori del procedimento.