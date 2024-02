Lavori sulla Cilentana, l'Anas: "L'obiettivo è aprire entro Pasqua"

Lungo la strada statale 18Var “Cilentana”, nell’ambito dei lavori sul viadotto Acquarulo al km 141,900 è stata completata l’installazione del ponteggio sospeso, necessario per l’esecuzione delle preliminari attività di perforazioni finalizzate alla successiva attivazione dei rinforzi con barre di ancoraggio “dywidag”. T

L'avviso

Tale fase dei lavori, sottolinea Anas in una nota, "rappresenta quella più complessa dal punto di vista tecnico, anche in relazione ai tempi di realizzazione prefissati". Allo scopo di centrare l’obiettivo della riapertura entro Pasqua, sono quindi stati organizzati turni di lavoro anche nei fine settimana. Proseguono, nel contempo, le altre attività tra le quali quelle per i ripristini corticali con malta tixotropica per il rinforzo del calcestruzzo e la rimozione del copriferro