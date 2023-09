Pagani: al via i lavori per la fognatura nera in via Leopardi

Al via i lavori fognatura di via Leopardi, a Pagani: un altro passo verso i nuovi impianti fognari sul territorio comunale. Questa mattina è iniziato il completamento della fognatura nera, di cui la strada era completamente sprovvista.

"L’opera di fondamentale importanza per la via e per tutti i numerosi abitanti della zona, è stata fortemente voluta dall’amministrazione De Prisco che ha lavorato con Gori per l’ottenimento delle opere. -si legge sulla nota del Comune - La fognatura nera permetterà alle famiglie residenti non solo un servizio migliore, ma anche un notevole risparmio economico, poiché le abitazioni potranno allacciarsi alla rete, evitando l’utilizzo massiccio di pompe così come fatto fin ora, con relativo dispendio economico. I lavori che andranno avanti per tutto il mese di settembre".