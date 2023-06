Stop code sul raccordo Salerno-Avellino, Anas annuncia: "Rimuoviamo il restringimento"

Verrà rimosso già da questa notte, con 9 giorni di anticipo, il restringimento per lavori sul raccordo Salerno-Avellino che ha causato code lunghissime e rallentamenti infiniti negli ultimi giorni. Dopo le sollecitazioni di sindaci, enti e associazioni, infatti, è giunta la risposta dell'Anas.

L'annuncio del sindaco di Pellezzano, Francesco Morra

"Abbiamo ricevuto, proprio questa mattina, una buona notizia da parte di Anas dopo le sollecitazioni che abbiamo inviato per i problemi che si sono registrati su tutta la viabilità, a causa del cantiere aperto lungo la corsia Sud, tra le uscite di Baronissi e di Fratte. Già da questa notte, con 9 giorni di anticipo rispetto alla prevista fine lavori, verrà rimosso il restringimento che rappresentava la vera causa delle code lunghissime e dei rallentamenti al traffico. Da questa sera, dunque, la situazione tornerà alla normalità".

"I lavori per la messa in sicurezza della autostrada Salerno-Avellino sono necessari ma è altrettanto necessario garantire una comunicazione efficace tra l'Anas ed i Comuni che vengono attraversati dalle corsie della arteria autostradale. Un ringraziamento, particolare, lo rivolgo al consigliere regionale Luca Cascone, Presidente della Commissione Trasporti, che si è immediatamente attivato per sollecitare l'Anas sulla esecuzione rapida dei lavori", aggiunge Morra. Sospiro di sollievo per gli automobilisti.