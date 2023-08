Restyling sul Corso Vittorio Emanuele: i lavori stanno per iniziare, pausa prevista per le Luci d'Artista

Dovrebbero partire il 7 settembre, finalmente, i lavori per la ripavimentazione del Corso Vittorio Emanuele a Salerno. Di ieri mattina, la riunione tra i tecnici del Comune di Salerno, il capostaff del primo cittadino Vincenzo Luciano, il presidente del Consiglio Dario Loffredo, l’assessore alla Mobilità Rocco Galdi e alcuni tecnici della ditta (Spinosa Costruzioni) che si occuperà di effettuare l’intervento.

Gli step

Come anticipa Il Mattino, si partirà dalla zona dell’ex palazzo dell’Enel. Previsto lo stop per consentire lo svolgimento dell’evento Luci d’Artista, per poi riprendere nuovamente alla fine della kermesse e completare l'intervento, fino in piazza Portanova.