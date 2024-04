Riqualificazione sul Corso Vittorio Emanuele: transennato il 2° lotto

Proseguono i lavori di riiqualificazione sul Corso Vittorio Emanuele: è stat transennato il secondo lotto. Interdetto per l'intervento, dunque, il tratto di Corso da via Giacinto Vicinanza fino a via Dei Principati, con il corridoio pedonale per consentire il transito e l'accesso agli esercizi commerciali e in Tribunale.

Foto di Antonio Capuano