Sicurezza idraulica a Baronissi, in corso i lavori per la vasca di raccolta delle acque meteoriche a difesa del suolo

Continuano i lavori di realizzazione della vasca di raccolta delle acque meteoriche a difesa del suolo, per la sicurezza idraulica, a Baronissi, in Largo Ambrosoli. "E’ un’opera indispensabile per prevenire inondazioni e allagamenti - spiega il sindaco Gianfranco Valiante - la vasca di laminazione - a 5 metri di profondità misura 15 m x 5 m - fungerà da collettore per la raccolta delle acque provenienti dal versante collinare in caso di forti precipitazioni che convoglierà gradatamente, attraverso un sistema di pompaggio nella condotta principale che eviterà cosi di ingolfarsi e di provocare fuoriuscite. Saranno, alla fine dei lavori, ripristinati i giardini e i parcheggi sovrastanti". L'opera ha un costo di 464.587 euro.