Lite finisce nel sangue in via Vinciprova, acquisite le immagini della videosorveglianza

Indagini a tutto campo, da parte della Squadra mobile di Salerno, per il tremendo fatto di sangue che si è consumato, sabato pomeriggio, in via Vinciprova. E' morto in ospedale dopo un pestaggio in strada, infatti, un 49enne georgiano, deceduto ieri sera all'ospedale "Ruggi", per le conseguenze riportate dopo una colluttazione avuta con una persona che è attualmente ricercata.

Le indagini

La vittima, intorno alle 18.30, sarebbe rimasta coinvolta in una violenta lite nei pressi del terminal bus, presumibilmente con un altro straniero. Soccorso dai sanitari del 118, il georgiano è stato trasportato in ospedale dove il suo cuore ha smesso di battere. Non è ancora chiaro se il decesso sia stato diretta conseguenza delle lesioni riportate nella lite, o se il 49enne abbia avvertito un malore dopo il pestaggio. Acquisite, intanto, le immagini della videosorveglianza presente in zona.