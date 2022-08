Riutilizzo ex tribunale, Forte: "Strumentalizzazione politica: Strianese chieda scusa"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Oggi, alle ore 9:30, nella Sala Giunta di Palazzo Sant’Agostino, si è tenuto un incontro istituzionale per definire l’utilizzo degli spazi dell’ex Tribunale di Salerno sito in Corso Vittorio Emanuele. Nel comunicato stampa, pubblicato sul sito dell’Ente, si legge che il tavolo sarà presieduto dall’onorevole Piero De Luca.

Riteniamo grave ed inopportuno l’uso strumentale che, in piena campagna elettorale, viene fatto delle Istituzioni democratiche. A nostro avviso vengono violate le norme della par condicio e riteniamo quindi necessario l’intervento immediato sulla vicenda del Prefetto di Salerno, in quanto viene messo a rischio lo svolgimento di un’elezione senza infiltrazioni e condizionamenti.

L’onorevole Piero De Luca, figlio del governatore Vincenzo, dopo aver blindato la sua candidatura alla Camera dei deputati, evitando la sfida diretta all’uninominale ed ottenendo il posto di capolista alla Camera nel collegio plurinominale, esercita un’azione palesemente distorsiva a poche settimane dalle urne. Infatti, da candidato nel collegio di Salerno, organizza un tavolo, alla presenza del Presidente della Provincia di Salerno Michele Strianese - appartenente al suo stesso partito - guardandosi bene dall’invitare gli altri parlamentari presenti sul territorio.

Chiediamo pertanto al Presidente della Provincia di scusarsi con i cittadini salernitani perché, per oltre un anno, non si è parlato del rilancio dell’ex Tribunale, salvo poi tornare in auge a pochi giorni dalle elezioni politiche.

Scriveremo al Presidente del Consiglio, al Prefetto di Salerno ed al Presidente della Repubblica perché è gravissimo che si faccia un uso strumentale delle Istituzioni: la famiglia De Luca mette in campo un atto, a nostro avviso, molto preoccupante, che vede sacrificare la terzietà del Presidente della Provincia sull’altare della competizione elettorale e dà il polso di quanto il contesto salernitano sia un unicum alimentato da un modo di gestire le Istituzioni democratiche in famiglia.

Al Prefetto di Salerno chiediamo un intervento immediato per evitare si ripetano altri episodi del genere e che si apra una procedura rispetto a questa situazione già verificatasi. Stigmatizziamo il comportamento della famiglia De Luca che, a spregio delle regole democratiche, dimostra ancora una volta di comportarsi in maniera dittatoriale. Una famiglia che sta devastando il territorio, la sanità pubblica, i servizi ai cittadini e che vuole a tutti i costi fare in modo che il discendente del cosiddetto “feudo” venga riconfermato.

Facciamo appello a tutte le altre forze politiche e ai partecipanti alla competizione elettorale a ribellarsi a tali procedure che si consumano sul nostro territorio e chiediamo agli Enti preposti di vigilare sul rispetto delle norme a tutela dello svolgimento di elezioni democratiche e libere da influenze.