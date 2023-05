La denuncia di Lucia Vuolo: "Cilento isolato, disastro annunciato"

"Il Comune di Camerota è totalmente isolato a causa delle frane che si sono registrate sul territorio, dovute all' ondata di maltempo che si è abbattuta sulla provincia di Salerno". È la denuncia dell'onorevole Lucia Vuolo, co-coordinatrice di Forza Italia.

La denuncia

"Quanto sta accadendo a Camerota - afferma Vuolo - ha dei responsabili, lo avevamo previsto e avevamo intimato all'amministrazione comunale di non procedere con delle esplosioni che non avrebbero fatto bene al territorio. Iggi Camerota è un territorio estremamente fragile, la pubblica incolumità è messa a rischio da scelte di un'amministrazione incapace. Ancora una volta è stato dimostrato che agli interessi comuni prevale l'interesse privato di pochi. Bene ha fatto la Soprintendenza ad intervenire in maniera decisa. Tuteleremo in ogni modo e in ogni luogo il diritto dei cittadini a vivere in un luogo sicuro, lontano da rischi che penalizzano la comunità". La co-coordinatrice azzurra replica poi alle dichiarazioni rilasciate questa mattina dal sindaco Scarpitta: "Risolvere un problema che, presumiamo, abbiano creato loro è un fatto più che dovuto. La Sovrintendenza solo 24 ore fa ha avvisato la Procura della Repubblica sul “certo grado di pericolosità” ed è un aspetto che non può in alcun modo essere ignorato né sottovalutato".