Incidente tra moto e Suv sul lungomare di Salerno: la vittima è un ex poliziotto

E’ l’ ex poliziotto in pensione, Michele Maddalena, la vittima dell’incidente stradale verificatosi, ieri sul Lungomare Colombo a Salerno. L’uomo viaggiava in sella ad una moto quando è stato tamponato da un’automobile (Suv Nissan) per cause in corso di accertamento. Nell'impatto, il 62enne è caduto rovinosamente sull’asfalto battendo la testa.

La corsa in ospedale

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che lo hanno trasportato d’urgenza all’azienda ospedaliera universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” dove, poche ore dopo, è deceduto. Troppo gravi il trauma alla testa e le ferite interne riportate nell’impatto. Su dinamica e responsabilità del sinistro sono in corso le indagini della Polizia Municipale.