Lutto a Battipaglia, si è spento l'ex sindaco Maffia a due giorni dalla morte del fratello

Lutto a Battipaglia, ieri pomeriggio: è stato stroncato da un malore l’ex sindaco Roberto Maffia, di 73 anni. Di due giorni fa, la morte del fratello Giuseppe.

Il ricordo

Tantissimi, i cittadini addolorati per la triste notizia: Maffia aveva profuso impegno non solo politico, ma anche sociale in favore di tutta la comunità. Da pensionato, Maffia si è dedicato professionalmente all’allevamento ornitologico e nel 2017 si è aggiudicato il podio più alto del Campionato Italiano e poi quello del 65° Campionato mondiale di Ornitologia ad Almeria, in Spagna. Tutti stretti attorno alla famiglia.