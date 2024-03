Battipaglia a lutto, Carlo muore a 54 anni: il lutto degli amici sportivi

Battipaglia piange Carlo Gallo, 54enne volato in Cielo troppo presto. Ad esprimere cordoglio numerosi cittadini, anche sul gruppo Facebook "Sei di Battipaglia se...": "L'amico che conoscevamo in tanti per la sua simpatia ed il suo entusiasmo e per il suo impegno nelle attività sportive. Condoglianze ai familiari e un abbraccio al fratello Antonio", si legge sui social.

Amico, sponsor e sostenitore de L'associazione "La Bicicletta", Carlo Gallo, per gli amici "mast", esperto sub, lascia un vuoto incolmabile in quanti lo hanno conosciuto e apprezzato. Dolore.