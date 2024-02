Lutto a Cava, addio al tifosissimo Raffaele: donazione al Canile in ricordo del suo amore per gli amici di zampa

E' venuto a mancare pochi giorni fa un noto ultras della Cavese, Raffaele Bisogno. "I cari ragazzi del circolo della Cavese Il Covo hanno deciso di onorare il loro caro, indimenticabile amico fratello con una donazione agli ospiti del Canile Municipale di Cava de' Tirreni, in memoria del grande amore per i cani del Caro Raffaele e dei suoi indimenticabili amici a quattro zampe, mascotte del Circolo per anni: Libero e Covo che adesso sono sicura sono ritornati al suo fianco come un tempo", ha fatto sapere l'animalista Teresa Salsano del canile di Cava. Commozione e preghiere per Raffaele.