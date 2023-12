Lutto nel mondo della politica: addio a Cesare Festa

Lutto nel mondo della politica salernitana. Si è spento a 72 anni Cesare Festa, già sindaco di Pisciotta e consigliere comunale a Salerno. Storico esponente della destra, è stato consigliere comunale a Salerno dal 1988 al 1990 nelle fila del Movimento Sociale Italiano. A seguire ha ricoperto lo stesso ruolo dal 1997 al 2001 e dal 2001 al 2005 con Alleanza Nazionale. Dal 2005 al 2012, inoltre, è stato sindaco di Pisciotta.

Il ricordo

“Ricordo con commozione Cesare Festa che ci ha lasciato nella sua Pisciotta, in provincia di Salerno. Militante appassionato, uomo di grande cultura, ha dedicato tutte le sue energie alla causa della destra. Dirigente politico di primo piano ha segnato la storia del Msi in tutta la provincia di Salerno. Ha rappresentato un riferimento prezioso per tanti. Ha sempre saputo dare un’indicazione, sia che si trattasse di assumere una iniziativa politica, sia che si trattasse di ricollegare ogni tipo di impegno ad una visione più ampia e colta della vita politica. Cesare Festa ha anche subito ingiuste aggressioni giudiziarie, che certamente ne hanno condizionato anche la vita fisica. Lo ricordiamo con commozione, insieme a tutta una classe dirigente che ha segnato la storia della destra salernitana. Cesare Festa va ricordato a quanti lo hanno potuto conoscere e ne hanno apprezzato l'esempio e va ricordato a quanti ne hanno ostacolato il cammino e oggi hanno un motivo in più per vergognarsi”. È quanto dichiarato dal presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri. A ricordarlo anche il capogruppo di Forza Italia, Roberto Celano: "Ho appena appreso la triste notizia della dipartita dell'amico Cesare Festa. Cesare è stato un signore della politica, un galantuomo. Con lui ho avviato la mia esperienza in Consiglio Comunale. il declino fisico di Cesare è iniziato a seguito di infamanti provvedimenti giudiziari rivelatisi ovviamente privi di fondamento, a seguito dei quali, da persona profondamente onesta quale era, ha vissuto anni di sofferenze interiori. Per me è stato una guida. Lo ricordo con grande affetto".