Malore per una giovane a Ferragosto a Montecorvino, gli amici: "Nessuna assistenza adeguata"

Caos a Montecorvino Rovella, ieri sera: una giovane ha perso conoscenza durante la scampagnata di Ferragosto con gli amici. In attesa dell'arrivo dei sanitari del 118, la malcapitata è stata aiutata dai passanti e da un suo amico soccorritore. Secondo quando ci riferiscono alcuni lettori, ad ogni modo, l'area pic nic in cui si trovavano i giovani, risulterebbe sprovvista di personale sanitario per il primo soccorso: fino all'arrivo del 118, nessuno le avrebbe prestato un'adeguata assistenza.

La denuncia

Su tutte le furie alcuni presenti che hanno fatto appello all'amministrazione comunale affinchè provveda a verificare il fatto e a risolvere la questione relativa alla mancata assistenza nell'area verde.