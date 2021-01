Allerta meteo a Campagna, il sindaco: "Uscire solo se necessario"

C’è preoccupazione, a Campagna, per le violente precipitazioni e le raffiche di vento che si stanno verificando nella giornata odierna.

Le avvertenze del Comune

Il sindaco Roberto Monaco si rivolge direttamente ai suoi concittadini avvisandoli: a seconda dell’evolversi delle condizioni meteo, uscire solo se strettamente necessario; non sostare in locali seminterrati e/o interrati; prestare maggiore attenzione se ci si trova alla guida di autoveicoli e moderare la velocità, al fine di evitare sbandamenti; evitare le zone esposte a forte vento per il possibile distacco di oggetti sospesi o mobili (impalcature, segnaletica etc.) e di caduta di oggetti anche di piccole dimensioni (vasi, tegole);non sostare lungo viali alberati per possibile rottura di rami; evitare i sottopassi e la viabilità che costeggia i corsi d’acqua e/o zone vulnerabili dal punto di vista idrogeologico.