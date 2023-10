Danni maltempo, stop alla circolazione dei treni tra Scafati e Poggiomarino

Il maltempo che in queste ore sta interessando anche Napoli e provincia, inizia a creare problemi anche alla circolazione ferroviaria. In particolare, difficoltà vengono segnalate per gli utenti che si servono dei treni della Circumvesuviana. Come fa sapere l'Ente Autonomo Volturno, infatti, "a causa delle avverse condizioni meteorologiche sulla linea Napoli-Poggiomarino, la tratta tra Scafati e Poggiomarino (Napoli) è interrotta".

L'avviso

Per questo motivo, i convogli in partenza da Napoli limitano a Pompei, mentre quelli per Napoli effettuano partenza da Pompei Santuario. Per le stesse ragioni la corsa delle 10:06 da Poggiomarino per Napoli è stata cancellata. Persiste l'interruzione lungo la tratta della Circumvesuviana: istituito un servizio navetta. Lo fa sapere l'Ente Autonomo Volturno, che così aggiorna la situazione in merito all'interruzione della circolazione ferroviaria che sta interessando il tratto compreso tra le stazioni di Poggiomarino (Napoli) e Scafati. Per questo motivo, come spiega Eav in una nota, "è stato disposto servizio bus sostitutivo sulla tratta Poggiomarino-Pompei Santuario".