Danni per il maltempo sul territorio di Salerno. Questa notte un albero ha ceduto in via degli uffici finanziari, nei pressi dello stadio Arechi. Per fortuna al momento del cedimento nessuno transitava in zona. Dalle 9 alle 23.59 di oggi, va ricordato, vige l'allerta gialla su gran parte del territorio salernitano e campano.