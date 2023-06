Picchia e tortura le sue cagnoline: nei guai un 55enne di Nocera

Era stato segnalato più volte dagli animalisti, per i maltrattamenti che riservava alle sue cagnoline. Fino a quando una donna, domenica, lo ha denunciato filmando le torture inflitte dall'uomo alla sua amica di zampa: il 55enne originario del napoletano, ma residente a Nocera Superiore, deteneva gli animali in due stanze diverse, con le imposte sbarrate, in condizioni igieniche più che precarie.

Ad intervenire, i carabinieri forestali di Cava, la Polizia Municipale di Nocera Superiore e l'Asl veterinaria, oltre che la guardia zoofila Eugeno Iennaco e la Garante degli Animali di Nocera Superiore Annalisa Carleo, accompagnata dall'avvocato Anna Vicinanza e dall'Associazione Zoofila Nocerina. Vittime delle barbarie dell'uomo, due cagnoline, una Pincher ed una Labrador messe in sicurezza dagli animalisti che, dopo gli screening sanitari, attiveranno le richieste di adozione. Per il 55enne, sono stati attivati i servizi sociali.