Picchia moglie, suocero, sanitari e carabinieri: arrestato

Attimi di panico nel salernitano: un uomo, noto alle forze dell'ordine, ha picchiato la moglie ad Eboli per poi recarsi ad Albanella ed aggredire il suocero all’interno della sua abitazione: entrambe le vittime sono finite in ospedale.

L'arresto

All’arrivo dei carabinieri e dei sanitari del 118, l’uomo è andato in escandescenza, scagliandosi contro tutti. I militari, dunque, lo hanno bloccato e tratto in arresto con l’accusa di maltrattamenti in famiglia, danneggiamenti e lesioni e resistenza e violenza a pubblico ufficiale.