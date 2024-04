Pubblica illuminazione: in corso in città i lavori per l'adeguamento

In corso, a Salerno, i lavori per l'adeguamento degli impianti di pubblica illuminazione secondo gli standard di risparmio energetico imposti dalle normative dell'Unione Europea.

A renderlo noto, il sindaco Vincenzo Napoli: "Si lavora nella zona Crescent-Lungomare per passare poi a Corso Garibaldi e Via Roma. - spiega il primo cittadino- Gli addetti provvedono alla pitturazione dei pali ed alla sostituzione dei corpi luminosi. Tenendo conto dell'osservazione dopo il primo periodo di funzionamento degli impianti già modificati in città saranno predisposti opportuni adeguamenti per ottimizzare, sempre nel rispetto della legislazione anti inquinamento ambientale, l'efficacia illuminotecnica del servizio", ha concluso.