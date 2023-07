Manutenzione della spiaggia libera, di vicoli e bagni pubblici: Atrani affida i servizi ad AmAtrani Service Srl

Riflettori puntati sulla manutenzione della spiaggia libera, di vicoli e bagni pubblici, ad Atrani. Il Comune, infatti, ha affidato il servizio di lavaggio e tinteggiatura dei vicoli: l’iniziativa intende portare avanti un’antica tradizione secondo cui, durante i mesi estivi, vie, scalinate e vicoli del paese andavano tinteggiate di bianco con la calce. Un modo tanto semplice quanto efficace di restituire, agli occhi di residenti e visitatori, un’immagine incantata del borgo e migliorare allo stesso tempo la qualità igienico/sanitaria del centro abitato, grazie alle proprietà disinfettanti della calce. Affidato anche il servizio di pulizia dei bagni pubblici; situati nel centro del paese, necessitano di igienizzazione giornaliera in ragione dell’incremento estivo di ospiti e visitatori e, quindi, del loro utilizzo. Assegnato anche il servizio di manutenzione della spiaggia di ponente, che comprende l’area ludica per bambini e prevede un ticket di 1 euro (ricordiamo che sono esentati dal pagamento della tariffa di accesso tutti i residenti nel Comune di Atrani, i non residenti proprietari di un immobile nel territorio comunale o titolari di altro diritto di godimento, coloro che soggiornano nelle strutture ricettive del Comune e sono in regola con il pagamento della tassa di soggiorno, risultante dalla ricevuta rilasciata dal gestore della struttura). Tale tratto di arenile verrà ripulito da rifiuti (plastica, mozziconi di sigarette, buste, carta bottiglie ecc. lasciate dagli utenti) e risistemata quattro giorni a settimana; contemporaneamente sarà effettuata la sanificazione dei gonfiabili per bambini e la loro periodica manutenzione ordinaria.

La nota del Comune

I servizi sono affidati ad AmAtrani Service Srl, formata da un gruppo di giovani atranesi che ha deciso di mettere in gioco il proprio entusiasmo e le proprie eterogenee competenze in un nuovo progetto imprenditoriale al servizio del territorio. Già nel nome, infatti, è sottolineato quello stretto legame con il borgo che è la caratteristica principale della mission aziendale: AmAtrani Service Srl nasce dalla voglia di dimostrare che è possibile fare impresa rimanendo sul territorio e contribuendo al suo sviluppo, nella convinzione che questa sia l’unica prospettiva da cui è possibile guardare al futuro dei nostri luoghi.