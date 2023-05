Manutenzione del verde "assente": ci pensano i cittadini, le iniziative e le provocazioni da nord a sud di Salerno

A Salerno, ormai, è sempre più di tendenza il "fai da te", in particolare per quel che concerne la manutenzione del verde pubblico, troppo spesso abbandonato a se stesso, come più volte sottolineato dal Comitato di quartiere San Francesco. "Anche attraverso un report consegnato a sindaco e consiglieri negli ultimi incontri, avevamo chiesto una più attenta manutenzione del verde nel nostro quartiere, come anche la pulizia della strada sottostante al Trincerone (vedi foto in basso ndr) che, con l'estate e il caldo, si prepara ad essere luogo ideale per la proliferazione di topi e insetti: ad oggi, purtroppo, la situazione non risulta migliorata", ha osservato la presidente del Comitato di quartiere, Laura Vitale.

Dal canto loro, cittadini e commercianti di buona volontà si rimboccano le maniche e fanno del loro meglio per rendere più pulita e gradevole l'aspetto della nostra città. E' il caso di Mario Avallone e Gerardo Salzano del Comitato di quartiere San Francesco che hanno abbellito l'aiuola del 118. Fiori e piantine sono state collocate nel terreno, per il decoro del quartiere.

La provocazione

Intanto, nella zona orientale della città, il presidente di Federalberghi Salerno, l'imprenditore Antonio Ilardi, qualche giorno fa, ha pensato di ripulire personalmente la strada da erbacce e rifiuti, lanciando anche a mezzo social una provocazione agli addetti: "E anche stamattina viste le inutili segnalazioni a Salerno Pulita Spa, la strada ce la puliamo da soli...".