Qualità del mare, l'Arpac: "Aumentano i tratti di qualità eccellente"

Aumentano in Campania i tratti di mare di qualità "eccellente", mentre le acque non balneabili restano al 3%. La classificazione per la stagione balneare 2024 è stata elaborata dall'Arpac. Rispetto allo scorso anno si conferma il 97% di costa balneabile in Campania, a fronte dei circa 15 km di costa non balneabile perché dichiarata di qualità scarsa. Resta esclusa dal conteggio la quota di litorale non utilizzabile ai fini balneari, circa 60 km, per la presenza di aree portuali, servitù militari, canali e foci di fiumi non risanabili, zone di aree marino protette. Per il 2024, rispetto alla scorsa stagione balneare, sono 28 le acque che hanno variato la classe di qualità: 22 sono migliorate e le restanti 6 in peggioramento. I tratti non balneabili sono 16. A livello provinciale aumentano le acque eccellenti in provincia di Caserta, da 89% a 94%, mentre restano costanti quelle in provincia di Napoli (86%) e di Salerno (90%). Le scarse si attestano sempre sul 3% in provincia di Caserta mentre aumentano dal 4% al 5% in provincia di Napoli e diminuiscono dal 2% all’1% in provincia di Salerno.

Le analisi