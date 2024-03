Lutto nei Picentini. È morto all'età di 59 anni dopo una lunga malattia Mario Camillo Sorgente, ex sindaco di Castiglione del Genovesi e volto noto della politica locale. Primo cittadino dal 2004 al 2014 del piccolo centro dei Picentini, Sorgente si è ricandidato a sindaco alle elezioni del 2019 con la lista "Esserci per Castiglione", non riuscendo tuttavia a prevalere sul sindaco uscente Generoso Bottigliero. Attualmente era consigliere di opposizione.

Il cordoglio

Tanti i messaggi di cordoglio fatti pervenire alla famiglia. "Pezzi di strada politica ed istituzionale insieme abbiamo fatto per i territori picentini" scrive Corrado Martinangelo, più volte consigliere ed assessore nel vicino Comune di San Cipriano Picentino. "È stato anche un ottimo sindaco - conclude - e soprattutto una persona premurosa, perbene e leale. Sono davvero addolorato". "Ieri mattina - scrive il sindaco di Castiglione del Genovesi, Generoso Bottigliero - mi hai chiamato volevi parlarmi ma la malattia galoppante te lo ha impedito. Quel tuo ultimo abbraccio voleva dire tante cose. Io adolescente e tu bambino,mano nella mano,ti guidavo per le strade del paese,mai stanco dei tuoi continui 'perché'. Sappi che quella mano l'ho sempre avuta stretta alla tua anche se qualche volta le strade si sono divise. Ma é solo questione di tempo e ci ritroveremo di nuovo .Ti abbraccio caro amico e cugino Mario e ancora incredulo ti auguro un meraviglioso viaggio. Che la terra ti sia lieve e riposa in pace".