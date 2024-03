Masterplan litorale Salerno sud, incontro in Provincia: "Si parte in maniera concreta"

Si è tenuto ieri in Provincia l'incontro per la costituzione e avvio dei lavori del Masterplan Salerno sud. Su convocazione del presidente, Franco Alfieri, e alla presenza dei sindaci e tecnici degli otto comuni del Masterplan si è avviato di fatto il modello per progettare e realizzare le azioni previste. Mobilità, fascia pinetata e approdi: queste saranno le prime attività dell’ufficio tecnico comune del Masterplan.

L'incontro

Soddisfatto il sindaco di Eboli Mario Conte che ha sottolineato alcuni aspetti e criticità sul nostro territorio che dovranno essere affrontate al tavolo dei lavori "Perché gli obiettivi del Masterplan siano raggiunti occorrerà innanzitutto risolvere gli attuali problemi della zona litoranea, a cominciare dalla pulizia delle aree, alla realizzazione di parcheggi idonei e sorvegliati che non deturpino il paesaggio, al controllo che dovrà essere attuato in maniera congiunta di modo che quanto verrà realizzato non sia deturpato come accaduto in passato". "Parte dunque concretamente il Masterplan Salerno sud che deve diventare un modello virtuoso - dice l’Assessore Vincenzo Consalvo - per fare diventare realtà un’idea avviata diversi anni fa".