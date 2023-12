Alloggi popolari, assolti 4 ex assessori della giunta di Giovanni Romano

Assolti perchè il fatto non sussiste. E' la sentenza emessa dal giudice monocratico del tribunale di Nocera Inferiore per quattro ex assessori dell'allora giunta, a Mercato San Severino, del sindaco Giovanni Romano. Si tratta di Rocco D'Auria, Angelo Zampoli, Carlo Iannone e Eduardo Caliano, che avevano già rinunciato alla prescrizione nell'udienza del 4 ottobre 2021

La storia

Gli altri due amministratori coinvolti, Assunta Alfano e Rosario Bisogno avevano invece chiuso la vicenda accettando la sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione. La vicenda risale al 04 ottobre 2013, quando gli amministratori, secondo la Procura abusando del ruolo di assessori, approvavano con Delibera di Giunta Comunale, la 212, lo schema dell’atto di transazione relativo al programma di riqualificazione edilizio ed urbanistico alla frazione Oscato di Mercato S.Severino per la realizzazione di 42 alloggi di edilizia abitativa. Il reato di cui dovevano rispondere era usurpazione di funzioni pubbliche. Il collegio difensivo è stato composto dagli avvocati Guglielmo Scarlato, Alfonso e Marco Senatore e Andrea Balletta.

Il commento dell'ex sindaco Romano

“Dopo dieci anni di udienze processuali - commenta l’ex Sindaco Giovanni Romano oggi consigliere comunale del Movimento Civico Sanseverinese - finalmente si è posta la parola fine ad una vicenda giudiziaria che ha interessato membri della mia Amministrazione i quali, con il loro deliberato, avevano perseguito l’unico fine di fare il bene della collettività, assegnando dopo circa 33 anni degli alloggi a coloro che con il terremoto del 1980 avevano perso tutto. La fiducia nella Giustizia, quando si ha la coscienza a posto, viene sempre ripagata. Agli amici non ho mai fatto mancare il sostegno in questi dieci anni, convinto della loro completa innocenza”.