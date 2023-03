Merce sottratta ad azienda per 350mila euro, giudice ordina nuove indagini

Respinta l'archiviazione e nuove indagini per la sottrazione di merci ad un'azienda di Mercato San Severino. La società aveva sporto deuncia per merce sparita, come conserve di pomodoro, per un valore di 350mila euro, caricata da autisti inviati dagli acquirenti e in parte non recapitati agli acquirenti.

La Procura di Nocera aveva chiesto di archiviare il procedimento, ma il Gip ha disposto un approfondimento investigativo. Nello specifico, di ascoltarei responsabili di tre società in merito ai trasporti giunti a destinazione e su quelli mancanti, chiarendo come sia stata rilevata la mancanza della merce. I tre dovranno chiarire se i timbri apparentemente riferiti alle tre società, messi sui documenti in possesso dell’azienda denunciante, siano stati effettivamente contraffatti. Dovranno essere ascoltati 4 autisti di camion e acquisiti i registri compilati dagli addetti alla vigilanza con le informazioni sui conducenti che si presentavano alla sede della ditta che ha sporto denuncia per il ritiro delle merci. Ancora, dovranno essere individuati i mezzi utilizzati per il trasporto e i dati relativi al tracciamento del percorso compiuto dal mezzo utilizzato.