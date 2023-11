Non vede un cane e finisce a terra, scoppia la rissa: in 5 a giudizio

Calci, pugni e schiaffi per un cane, o meglio per un ragazzo che finisce a terra dopo essere inciampato nel guinzaglio di un incolpevole cagnolino. Per questa circostanza, sono 5 le persone mandate a processo con l'accusa di rissa.

Il fatto

L'episodio risale al 2017, a Mercato San Severino. La reazione del minore, dopo essere caduto, e l'intervento di persone che nulla avevano a che fare con la vicenda, generarono una rissa tra più persone. Ad avere la peggio fu il padrone del cane, colpito più volte, al volto e al corpo, rimediando un mese di prognosi per le ferite riportate. Fu soccorso a terra, dalle forze dell'ordine, giunte sul posto dopo una segnalazione. L'informativa redatta e inviata alla procura di Nocera, poi, fece il resto, con il processo incardinato per tutti i protagonisti. Suo malgrado, anche per il proprietario del cane, che si ritrova imputato. Risultato, questo, di alcune testimonianze raccolte all'epoca dei fatti.