Sversamenti illeciti, scattano i sequestri in un'azienda conserviera a Mercato San Severino

I militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Mercato San Severino, insieme ai militari dalla locale Stazione Carabinieri, durante il programma "Rinascita fiume Sarno", si sono recati presso un'industria conserviera nel comune di Mercato San Severino.

Il sequestro

In particolare, i militari hanno riscontrato che i fanghi e liquami prodotti dalla lavorazione venivano sversati illecitamente in un invaso di circa 700 mq realizzato all'interno del comprensorio aziendale e che vi era inoltre un'area di circa 100 mq sulla quale erano stoccati senza autorizzazione circa 150 bins contenenti rifiuti (fanghi di lavorazione). Inoltre, le acque di piazzale venivano, per dispersione, scaricate direttamente nei terreni circostanti poiché i piazzali erano privi di sistemi di raccolta e regimentazione delle acque. I militari hanno provveduto a porre sotto sequestro le aree ed i rifiuti illecitamente depositati e a deferire a questa Autorità Giudiziaria i responsabili delle attività per gestione illecita di rifiuti e scarico non autorizzato.