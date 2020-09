Praiano, messa in sicurezza del versante adiacente alla strada statale 163 “Amalfitana”

Al via, oggi, i lavori di messa in sicurezza del versante adiacente alla strada statale 163 “Amalfitana”, presso il Comune di Praiano che sta già effettuando interventi di disgaggio. Le attività sono state finanziate dalla Regione Campania e sono necessarie e propedeutiche al ripristino della transitabilità lungo la sottostante SS163, interrotta tra Praiano e Positano a causa di un incendio che ha provocato caduta di massi sull’arteria stradale.

L'intervento

L’intervento è stato avviato secondo quanto definito e concordato ieri durante un incontro, presieduto dalla Prefettura di Salerno, con Regione Campania, Sindaci Locali, Anas e Forze dell’Ordine. Il personale di Anas, che sin dall’evento dell’incendio si è resa disponibile a collaborare con il territorio per la riapertura della strada, supporterà le attività in corso per eventuali necessità su strada e provvederà – al termine dei lavori – ad effettuare le operazioni di pulizia e sgombero di eventuale materiale, per il ripristino della transitabilità; attualmente la circolazione è deviata con indicazioni in loco.

Le decisioni

Durante il Tavolo Istituzionale di ieri, inoltre, è stato definito che anche per il ripristino della transitabilità lungo la strada statale 18 “Tirrena Inferiore” tra Sapri (SA) e Maratea (PZ) – interrotta a causa di altro incendio che aveva provocato caduta di massi sulla sottostante arteria viaria – verranno adottate modalità d’intervento analoghe. I lavori, finanziati dalla Regione Campania, verranno quindi eseguiti da Enti Locali, sempre allo scopo di ripristinare le condizioni di sicurezza necessarie all’apertura.

