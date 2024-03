Agropoli: inaugurato il nuovo servizio di micronido comunale

Taglio del nastro, stamattina, per il nuovo servizio micronido comunale ad Agropoli, gestito direttamente dal Comune in collaborazione con l'Agropoli Cilento Servizi. Si aggiunge al nido comunale già esistente ma gestito a cura del Piano di Zona S/8 ampliando così l’offerta di servizi socio-educativi in città. Si svolge all’interno del plesso della scuola per l’infanzia del Primo Circolo didattico, con ingresso da Piazza della Repubblica. La sede è stata interessata nelle scorse settimane da lavori di manutenzione sia interna che esterna che lo hanno reso idoneo allo scopo. Il servizio, dedicato ai minori di età compresa tra i 12 e i 36 mesi, sarà assicurato dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 16.00. Si aggiunge a quello già attivo presso la scuola “Mozzillo”, sita in piazza Mediterraneo e gestito a cura del Piano di zona S/8. Anche in questo caso presto ci saranno novità che consisteranno nell’espandere il servizio già esistente con due sezioni aggiuntive che saranno allocate presso l’oratorio “Giovanni Paolo II”, al piano superiore. Per il servizio gestito direttamente dal Comune nelle scorse settimane si è tenuta la fase di selezione delle istanze presentate dai genitori dei minori. Sono state in tutto 22 quelle prodotte. I minori non utilmente collocati, al momento, nella graduatoria stilata (in base ad ISEE, famiglie monogenitoriali e presenza di altri minori in famiglia) potranno avere accesso al servizio in caso di rinuncia da parte di chi li precede.

Una importante novità che va a potenziare l’attuale servizio che garantisce l'accoglienza e la cura del bambino rispondendo alle sue esigenze primarie e ne favorisce la socializzazione, l'educazione, lo sviluppo armonico, l'acquisizione dell'autonomia attraverso il gioco, le attività laboratoriali manuali, espressive e di prima alfabetizzazione.

I commenti

"Attiviamo per la prima volta – esordisce il sindaco Roberto Mutalipassi – il servizio micronido a gestione diretta comunale. Si arricchisce quindi il servizio socio-educativo in città, il quale costituisce una realtà fondamentale volta alla formazione e alla socializzazione dei bambini nella prospettiva del loro benessere psicofisico e dello sviluppo delle loro potenzialità. Un ringraziamento va al vicesindaco Maria Giovanna D’Arienzo, al responsabile dell’ufficio Servizi Sociali, Valeriano Giffoni e all’Agropoli Cilento Servizi. Agropoli – conclude - è sempre più una città a misura di famiglie, con maggiori servizi che ne accrescono la vivibilità". "Con l’attivazione odierna – spiega il vicesindaco e assessore alle Politiche sociali Maria Giovanna D’Arienzo - andiamo ad incrementare il sistema educativo per la Prima Infanzia, nella fascia d’età da 12 a 36 mesi, che non è garantita dal Sistema Scolastico Nazionale. Un servizio quello del micronido, già attivo con successo presso la scuola Mozzillo di Piazza Mediterraneo con la presenza di numerosi bambini. Oltre quello comunale, sarà presto ampliato anche quello gestito a cura del Piano di Zona. La richiesta dei genitori, specie nel caso di famiglie monogenitoriali o nelle quali entrambi sono lavoratori, è costante, ragion per cui abbiamo ritenuto come Amministrazione di ampliare la platea per venire incontro alle esigenze degli stessi e soprattutto dei minori. Con l’ultimazione dell’asilo nido di via del Piaggese, i cui lavori sono partiti qualche settimana fa, avremo una sede dedicata in cui saranno concentrati tutti i servizi ad oggi dislocati su diverse sedi".