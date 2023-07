Semina il panico sulla Mingardina: ritirata la patente ad autista di camion

Momenti di paura, ieri, lungo la Mingardina, dove un camion ha iniziato improvvisamente a sbandare mettendo a repentaglio l’incolumità degli altri automobilisti. Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Stradale che sono riusciti a bloccarlo all’ingresso di Poderia, lungo la strada tra Marina di Camerota a Palinuro.

La denuncia

Il conducente, che aveva consegnato derrate alimentari in alcune attività commerciali, è stato sottoposto agli esami di rito risultando con un tasso alcolemico a 3 grammi per litro. L’uomo – un 50enne proveniente dal Vallo di Diano – è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebbrezza. Gli è stata ritirata anche la patente.