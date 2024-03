"Stanno ammazzando il nostro futuro": tutti in piazza a Battipaglia per la Prysmian Fos

Tutti in piazza, oggi, per la giornata di mobilitazione indetta dall’amministrazione comunale di Battipaglia, con i lavoratori e le organizzazioni sindacali, per difendere la Prysmian FOS che, rappresenta, nel contesto europeo, un’eccellenza nella produzione di fibra ottica. Il livello di qualità della produzione comporta ovviamente costi di produzione più elevati rispetto alle imprese concorrenti cinesi o indiane: da qui, la crisi.

Sindaci, consiglieri, associazioni, parroci, sindacati e cittadini, dunque, chiedono in coro una politica industriale che protegga il made in Italy, oltre che le centinaia di posti di lavoro della Prysmian FOS, cancellate con un colpo di spugna. Più di 2000 i partecipanti in corteo, contro la decisione dell’azienda di cessare l’attività. Come è noto, ad oggi, i potenziali acquirenti dell'azienda non hanno fatto alcun passo in avanti.