Perde l'orientamento sul Monte Finestra: escursionista salvato dal Soccorso Alpino

Nel tardo pomeriggio di ieri gli uomini del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania sono stati allertati dalla centrale operativa dei carabinieri di Nocera Inferiore per una persona dispersa sul Monte Finestra, a Cava de' Tirreni. L’uomo di 54 anni, originario di Torre del Greco, in fase di discesa aveva perso l’orientamento poco dopo aver superato la località nota come “bivio Forcella” e ritrovandosi in difficoltà non è riuscito più a proseguire.

Il salvataggio

Un responsabile del Cnsas ha provveduto a contattare telefonicamente l’escursionista fornendogli le indicazioni necessarie a ritornare al bivio. Qui si è diretta la squadra territoriale del Cnsas partita contestualmente alla richiesta di soccorso, che dopo essersi sincerata delle condizioni fisiche dell’uomo lo ha accompagnato a valle. La discesa è stata piuttosto lenta con necessità di assistenza in corda all’uomo a causa dell’inadeguatezza dell’abbigliamento al tipo di ambiente.