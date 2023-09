Conclusi i lavori di ammodernamento: lunedì l'inaugurazione della strada di collegamento Pugliano-San Vito

Si sono conclusi i lavori di ammodernamento e miglioramento della sicurezza stradale di via San Matteo – via Vittorio Emanuele – via Colle Barone, l’arteria che collega Pugliano alla frazione di San Vito. La cerimonia di inaugurazione si terrà lunedì 18 settembre alle ore 18 con punto di incontro al bivio per San Vito.

Gli interventi

Questi gli interventi eseguiti: opere di convogliamento ed allontanamento delle acque meteoriche, quali realizzazione di zanelle con muretti, tubazioni interrate e pozzetti; realizzazione di 5 paratie di pali in cemento armato gettato in opera solidarizzate in testa da cordoli di collegamento in cemento armato. “Finalmente si sono conclusi i lavori per l’ammodernamento e la messa in sicurezza di un’arteria di primaria importanza per tutta la comunità di Montecorvino Pugliano. Le buche e gli avvallamenti hanno lasciato il posto ad un piano stradale totalmente rigenerato e consolidato. Dopo 40 anni consegniamo alla cittadinanza una strada certamente più sicura ma anche più bella nell’interesse esclusivo della collettività. La mia raccomandazione, infine, è quella di procedere con prudenza” sottolinea il sindaco, Alessandro Chiola. “Tra qualche giorno inaugureremo una nuova opera fortemente voluta da questa Amministrazione comunale. Lavori attesi da decenni e che ora grazie ad un finanziamento di circa 1 milione di euro siamo riusciti a riqualificare. Continuiamo a lavorare senza sosta e in assoluta vicinanza alle esigenze concrete dei cittadini. I fondi ministeriali di circa 1 milione di euro hanno consentito la mitigazione del dissesto idrogeologico” afferma il vicesindaco con delega ai lavori pubblici, Ludovico Buonomo.