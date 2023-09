È di un arresto e due denunce il risultato dell'operazione effettuata sul territorio di Montesano Sulla Marcellana dalla polizia stradale.

I controlli

I tre, di nazionalità marocchina, sono stati trovati in possesso di un'arma da fuoco, peraltro con matricola abrasa, e di ben ventimila euro in contanti. Sono in corso ulteriori indagini per risalire alla provenienza della somma in contanti.