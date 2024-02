Tragedia di Agropoli, nuovi sopralluoghi nella casa di Annalisa e Vincenzo

Nuove indagini sono state effettuate ieri sulla scena del crimine situata in via Donizetti, al numero 16, ad Agropoli, a un mese dalla morte di Vincenzo Carnicelli ed Annalisa Rizzo. La Procura di Vallo della Lucania ha ordinato ulteriori accertamenti sulla casa dove si è consumata la tragedia, incaricando i Ris di Roma e i Sis di Salerno per il sopralluogo. Presenti anche gli avvocati rappresentanti delle famiglie delle due vittime.

I rilievi

Durante l'ispezione, gli investigatori hanno utilizzato amido black per evidenziare tracce biologiche invisibili all'occhio nudo, concentrandosi su impronte digitali e palmari oltre a tracce di sangue in vari punti dell'abitazione, compresi la cucina e la cameretta della figlia tredicenne della coppia. Tra gli oggetti sequestrati per gli esami, ci sono un computer, vestiti, uno zaino e materiale scolastico appartenuti alla ragazza. L'esito delle analisi di laboratorio, atteso nei prossimi 10-15 giorni, sarà fondamentale per far luce sugli eventi. La vittima, colpita da almeno dieci coltellate, mostra segni di un disperato tentativo di difesa, inclusa una ferita mortale alla carotide. La comunità attende giustizia e risposte, sperando che le nuove prove possano contribuire a risolvere il caso.