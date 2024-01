La Procura di Nocera Inferiore ha aperto un'indagine sulla morte di G.G., 88enne di Pagani, deceduto il 25 dicembre scorso a seguito di un ricovero per polmonite acuta. La famiglia, sospettando circostanze non chiare, ha presentato infatti denuncia dopo il decesso.

Il fatto

G.G. era stato ricoverato all'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore lo scorso 18 dicembre, per problemi respiratori. Dopo otto giorni, le sue condizioni sono improvvisamente peggiorate, portando al decesso. Vi sono dubbi sul fatto che l'uomo avesse contratto il Covid, ma non è chiaro se ciò sia avvenuto prima o durante il ricovero. La Procura ha iscritto nel registro degli indagati 12 medici, coinvolti nel trattamento dell'anziano, per valutare l'ipotesi di omicidio colposo. È stata effettuata un'autopsia, con la partecipazione di consulenti nominati sia dalla Procura che dai medici indagati. I risultati definitivi, compresi gli esami istologici, sono attesi in sessanta giorni. La famiglia, informata quotidianamente sull'evolversi delle condizioni di salute, chiede ora chiarezza sulla gestione del caso. I carabinierim intanto, hanno sequestrato la cartella clinica e altra documentazione per le indagini. I consulenti della Procura dovranno stabilire la causa esatta della morte, valutare l'eventuale impatto del Covid sul decorso della malattia e verificare la correttezza delle procedure mediche seguite. Tra gli avvocati che assistono i medici indagati figurano Giuseppe Buongiorno, Antonio Torre, Michela De Palma e Antonello Coppola.