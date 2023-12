Salerno a lutto: addio al magistrato Pasquale Andria, il cordoglio del sindaco

Salerno a lutto: si è spento ieri Pasquale Andria, noto giurista, presidente emerito del Tribunale per i Minorenni di Salerno, benvoluto e stimato da quanti lo hanno conosciuto. La salma resterà esposta nella Cappella del SS. Rosario e San Giuseppe in largo San Tommaso d’Aquino dalle ore 10 di questa mattina, 1 dicembre. L'ultimo saluto sarà celebrato presso la chiesa di San Pietro in Camerellis domani, sabato 2 dicembre, alle ore 11. La nostra città perde un importante riferimento nel mondo giuridico e cattolico.

Il cordoglio del sindaco Vincenzo Napoli

La notizia mi ha profondamente addolorato, sono amico di Alfonso e degli altri fratelli: alla famiglia Andria va il mio sincero e affettuoso cordoglio. Pasquale è stato un magistrato illuminato, intelligente, colto che svolgeva la sua funzione con umanità e con disponibilità in un ambiente delicato. Lascia un ricordo, in tutta la comunità, affettuoso. E' stato un uomo amato, ha svolto la sua funzione con spirito civico e intelligenza.

Un fiume in piena di messaggi di cordoglio su Facebook. Tra i tanti, anche quello di Azione Cattolica, di cui Andria è stato presidente diocesano e vicepresidente Nazionale: "Ci lascia un pezzo importante e fondante dell'Azione Cattolica diocesana e nazionale. Il suo impegno in AC, espresso con rigore, competenza ed umanità è stato un esempio fulgido di laicità, come descritto nei progetti di AC. Quando un padre termina i suoi giorni terreni, i figli diventano adulti. Da oggi l'Azione Cattolica diocesana è un po’ più adulta, chiamata ad assumersi la responsabilità dell'eredità di Pasquale Andria". Tutti stretti attorno alla famiglia.