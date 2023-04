Abbandono di rifiuti, Natella: "Guardie ambientali in strada già dai prossimi giorni"

"Guardie ambientali? Probabilmente in strada già dalla prossima settimana". È quanto afferma l'assessore all'Ambiente, Massimiliano Natella, a margine della presentazione di "Carta al Tesoro". L'assessore è intervenuto sul tema delle guardie ambientali e sulla videosorveglianza finalizzata a reprimere i fenomeni di abbandono dei rifiuti.

Guardie ambientali

Per quel che riguarda le guardie ambientali, una volta firmati convenzione e decreti, si sta procedendo con l'avvio delle attività. "La polizia municipale e le due associazioni di volontariato individuate - spiega Natella - sono già al lavoro per avviare le attività in tempi stretti". Le guardie, inoltre, avranno un loro spazio dedicato all'interno del comando della polizia locale, al fine di permettere ai volontari di effettuare l'attività istruttoria e di irrogazione delle sanzioni come previsto dalla legge.

Videosorveglianza

Altro tema sensibile quello relativo alla videosorveglianza sul territorio per reprimere i reati ambientali. "Nell'ultimo consiglio comunale abbiamo approvato il nuovo regolamento per la videosorveglianza sul territorio, prevedendo anche fattispecie come le fototrappole, che saranno installate al fine di sanzionare eventuali casi di abbandono dei rifiuti e di errato conferimento degli stessi".