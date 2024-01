Neonato morto all'ospedale di Battipaglia: indagati due pediatri

È stato notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari a due pediatri in servizio presso il “Ruggi d’Aragona”di Salerno per la morte di un bambino di 5 mesi di Perdifumo. L’accusa, in concorso, è di omicidio colposo aggravato da negligenza e imperizia.

L'inchiesta

Il piccolo, che accusava una forte dissenteria e problemi respiratori, fu portato al “Ruggi” dai genitori dove venne ricoverato per disidratazione e problemi respiratori. Dieci giorni dopo, fu dimesso ma, poche ore dopo il rientro a casa, si sentì nuovamente male. E così la madre lo accompagnò verso l’ospedale civile di Battipaglia, grazie all’aiuto anche di un’ambulanza incrociata per strada, dove però morì. Di qui l’apertura di un’inchiesta da parte della Procura di Salerno per fare luce sulle reali cause del decesso e sulle eventuali responsabilità da parte dei medici, che nei prossimi giorni potranno chiarire la loro posizione attraverso una memoria difensiva oppure chiedendo di essere ascoltati dal pm.