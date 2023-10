Fumata bianca per la Nexans di Battipaglia, l'Enel sblocca le nuove commesse

Sospiro di sollievo per i lavoratori della Nexans di Battipaglia. L'Enel, principale committente della sede salernitana dell'azienda francese, ha infatti sbloccato volumi importanti di produzione che consentiranno ai lavoratori di scongiurare il prolungamento della cassa integrazione, in scadenza il prossimo 21 novembre. Un risultato reso possibile dalle trattative intavolate fra Enel, direzione Nexans e organizzazioni sindacali (rappresentate, a livello aziendale, dai lavoratori Luca Selce, portavoce, Damiano Di Matteo, Patrizio Longo e Vincenzo Barra).

La trattativa

"Dopo tre mesi, oggi possiamo tirare un sospiro di sollievo – dichiara Luca Selce, portavoce Rsu della Cgil -. L’Enel ha sbloccato volumi importanti che ci consentiranno, già dal 21 novembre, maggiore tranquillità ma soprattutto un sereno anno di lavoro nel 2024. E’ un ottimo risultato raggiunto grazie all’impegno di tutte le parti sociali che si sono esposte per difendere il lavoro su cui contano circa cento ottanta famiglie. Ma non solo. E’ un grande risultato non solo per gli operai ma per l’intero territorio. Ringraziamo, per questi tre mesi di intenso lavoro, le direzioni dell’Enel, della Nexans e le organizzazioni sindacali che non ci hanno fatto mai mancare il loro supporto".