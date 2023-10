180 lavoratori a rischio nella Nexans di Battipaglia. L’azienda, di casa madre francese, produce cavi di bassa e media tensione e il 50% del suo indotto si basa sulle commesse dell’Enel. Da qualche tempo, però, la stessa Enel ha bloccato le gare, fermando di fatto la produzione. Il motivo? Una grande giacenza capace di rispondere al fabbisogno. Di qui l'inevitabile Cassa Integrazione (dal 21 agosto per la precisione) per i 180 dipendenti, che ora vogliono chiarezza sul futuro.

La vertenza

Sulle barricate la rappresentanza sindacale unitaria (Rsu) composta dai lavoratori Luca Selce, portavoce, Damiano Di Matteo, Patrizio Longo e Vincenzo Barra, che raccontano il dramma che in queste settimane stanno vivendo i lavoratori dell’azienda "La scelta aziendale dell’Enel si ripercuote su noi lavoratori, sulle nostre famiglie e sul nostro territorio" dichiara Luca Selce, portavoce Rsu, che aggiunge: "Ci avevano promesso volumi straordinari di lavoro di cui non c’è traccia. Abbiamo allertato il delegato Cae della Nexans Italia che per la fine del mese avrà un incontro con i vertici aziendali francesi per riferire della situazione. Abbiamo altresì allertato le segreterie provinciali e nazionali di categoria. Chiediamo risposte. Quello che sta accadendo è l’ennesima mortificazione che subiamo nell’area industriale del nostro territorio. Abbiamo già pagato. Le aziende dell’area industriale vivono nella stessa incertezza. Non vogliamo più pagare per le colpe di altri. Chiediamo che venga subito aperto un tavolo di confronto presso il ministero delle Imprese. Vogliamo risposte concrete sul nostro futuro. Non escludiamo, qualora non dovessimo avere risposte concrete, di mettere in campo vere e proprie azioni sindacali".