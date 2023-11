"Vogliamo portare via la salma", aggredito l'addetto all'obitorio di Nocera Inferiore

Nuovo episodio di violenza all’interno dell’ospedale “Umberto I” di Nocera Inferiore. Un dipendente dell’obitorio, infatti, è stato aggredito dai parenti di una persona deceduta per motivi in corso di accertamento. Sembra che i familiari abbiano chiesto di portare via la salma e, al diniego, sarebbe scattata la violenza. Il dipendente del nosocomio nocerino è stato prontamente soccorso e medicato dal personale sanitario. Su quanto accaduto indagano le forze dell’ordine.